Demir ruft vergessenen Legionär in Erinnerung

„Umsicht und gute Ballbehandlung“

Beim WAC war Löwinger meist Ersatzmann für die beiden österreichischen Fußballgrößen Josef Smistik und Karl Sesta. Löwinger war einer von etwa 200 Wiener Fußballern, die aufgrund der prekären wirtschaftlichen Situation in Österreich, die auch den Wiener Fußball nachhaltig in Mitleidenschaft zog, hauptsächlich in Frankreich und Spanien, aber auch in Skandinavien, am Balkan oder im Mittelmeerraum ihr Glück und ein ausreichendes Einkommen suchten. 1932 wechselte er zu Red Star Paris. In Frankreich betätigte sich Löwinger laut Historiker Marschik nicht nur als Spieler, sondern auch als Reporter des „Sport-Tagblatts“, für das er über den französischen Fußball berichtete. In Frankreich spielte der wanderfreudige Legionär auch für Amiens und Nizza, wo er durch „Umsicht und gute Ballbehandlung“ auffiel.