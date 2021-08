Demir-Debüt? Barcelona gegen Bilbao LIVE ab 22 Uhr

Mit einem 4:2 gegen Real Sociedad San Sebastian ist der FC Barcelona vergangenes Wochenende in die Ära nach Lionel Messi gestartet. Nach dem Abgang des Superstars hat Barca im Kollektiv überzeugt und will die neue Stärke auch am Samstag bei Athletic Bilbao zeigen. Mit dem Ex-Rapidler Yusuf Demir? Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie ab 22 Uhr dabei.