Wo Polizisten zu Helikopter-Piloten werden

Acht sogenannte Flugeinsatzstellen (FEST) gibt es in Österreich. Für Einsätze in Niederösterreich kommen Polizeihelikopter aus Wien-Meidling sowie eine am Flughafen in Schwechat stationierte Maschine zum Einsatz. „Ehe ein Pilot jedoch die uneingeschränkte Einsatzberechtigung erlangt, vergehen gut und gerne vier Jahre“, weiß Patrick Fritz, Fluglehrer beim Innenministerium. Denn Sicherheit und eine gründliche Ausbildung auf höchstem Niveau sind die obersten Gebote.