92-Jähriger als Geisterfahrer auf Tauernautobahn

Von der Raststation in Eben in Salzburg ist am Samstagnachmittag ein 92-jähriger Österreicher mit seinem Auto als Geisterfahrer auf die Tauernautobahn aufgefahren. Kurze Zeit später bemerkte er seinen Fehler und hielt zunächst auf der Überholspur an, ehe er im dichten Verkehr seinen Wagen wendete und die richtige Richtung weiterfuhr.