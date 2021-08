Talente überrennen neue Kinderschanze in Rif

Skisprung als Ganzjahressport

Die beiden Schanzen weisen eine Größe von vier und acht Metern Hillsize auf. Mit Matten und Bewässerungssystem ausgestattet, kann die Anlage auch im Sommer benutzt werden. Ab Schulbeginn wird wöchentlich ein Training stattfinden. Geplant ist die Gründung eines Skisprungvereins in Rif. Von hier sollen dann die besten Talente an die größeren Vereine in den angrenzenden Regionen weitervermittelt werden.