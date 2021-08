Erdogan: Türkei nicht „Flüchtlingslager Europas“

Türkei will Kooperation mit Pakistan stärken

Der türkische Präsident hat außerdem eine verstärkte Zusammenarbeit mit Pakistan angekündigt. „Der Türkei droht eine wachsende Migrantenwelle von Afghanen, die über den Iran einwandern“, sagte er bei einem Treffen mit Pakistans Staatschef Arif Alvi am vergangenen Sonntag in Istanbul. Er wolle sich für „Stabilität in der Region“ einsetzen und zu diesem Zweck die „Kooperation mit Pakistan stärken“.