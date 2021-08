LASK-Coach Thalhammer: „Es war richtig eklig“

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): „Durch das Gegentor haben wir das Vertrauen in unser Spiel verloren. Es war richtig eklig, gegen sie zu spielen. In der zweiten Hälfte hatten wir viel öfter die Kontrolle. Wir wussten, dass wir uns auf dieses Spiel einlassen müssen, aber dann auch in der Lage sein müssen, die Kontrolle zu bekommen. Und das haben wir in der ersten Halbzeit nicht geschafft. Für das Rückspiel ist alles absolut offen.“