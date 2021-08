LIVE ab 19 Uhr: LASK will St. Johnstone besiegen

In der Offensive erhofft sich Thalhammer, dessen Elf am Sonntag Sturm Graz mit 1:3 unterlegen war, jedenfalls mehr Zählbares. „Vier Tore (in der Liga, Anm.) sind zu wenig“, stellte er klar. „Wir hätten auch statistisch mehr machen müssen, kommen also zu den Situationen. Ich habe Vertrauen, dass die Stürmer ihren Weg finden“, erklärte er und warb um etwas Geduld. Schließlich brauche Mamoudou Karamoko nach den wenigen Spielen in der Vorsaison ebenso Zeit wie Sommerverpflichtung Alexander Schmidt für ein perfektes Einpassen ins LASK-System - oder Marko Raguz nach seiner Rückkehr nach langer Verletzungspause.