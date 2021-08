AMS: Jeder zweite Flüchtling aus 2015 hat Job

Ein Viertel fasste nie Fuß am Arbeitsmarkt

Weiters zeigt die Sonderauswertung des AMS nach wie vor große Hürden bei der Arbeitsmarktintegration: So haben zwar 74 Prozent aller Flüchtlinge aus 2015 irgendwann in diesen fünfeinhalb Jahren zumindest einmal gearbeitet - bei vielen blieb es dabei jedoch bei wenigen Wochen oder Monaten. Mehr als ein Viertel hat somit nie auch nur annähernd auf dem Arbeitsmarkt Fuß gefasst. Von den nach Österreich geflüchteten Frauen sind nur 22 Prozent in Beschäftigung.