„In Afghanistan warten nur Folter und der Tod“

Dass die Taliban nach Abzug der USA wieder an die Macht kommen, war vorhersehbar, sagt die in Wundschuh lebende Dolmetscherin Masomah Regl. „Aber dass es so schnell ging, macht alle perplex. Schon jetzt beginnt die Versorgung zusammenzubrechen, es ist katastrophal.“ Die große Angst um Verwandte und Freunde sei schwer zu ertragen, sie könne kaum noch schlafen, sagt Regl, die in den 90er-Jahren als Kind im afghanischen Bürgerkrieg bei einem Raketenangriff ein Bein verloren hat. Sie räumt auch entschieden mit Vorurteilen auf: „Ja, viele Afghanen sind konservativ und traditionell, wenn es um Religion geht. Das Terror-Regime der Taliban ist aber ganz was anderes, das will niemand!“