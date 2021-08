„Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr aufwache“

Rossi kann - und tut es nach mehrwöchigem Aufbau. Gegen Ungarn (Samstag) und Italien (Sonntag) warten erste Nationalteam-Tests. „Es ist immer eine Ehre, für Österreich zu spielen!“ Das in der Olympia-Quali ab 26. August in Bratislava auf die Slowakei, Polen und Weißrussland kracht. „Machbar“, so Rossi, „zudem helfen mir die Spiele für Minnesota.“