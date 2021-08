Bericht aus Kabul: „Sicherheit gibt es hier nicht“

„Es wird von Tag zu Tag schlimmer“

Angesichts der aktuellen Situation in seinem Heimatland ist Rajab Rezai sehr froh, heute in Ybbs an der Donau (NÖ) zu wohnen. 2015 flüchteten der heute 38-Jährige mit seiner Frau Mariam und den Kindern Mahdy und Mahdija. „Als Angehörige der Hazara-Minderheit war es für uns dort sehr gefährlich“, erzählt er. Still und heimlich setzte sich die Familie damals aus ihrem Dorf nahe der Stadt Gazny zu Fuß über die Grenze in den Iran ab, von dort ging es mit Schiff und Bus, später per Zug über Griechenland und Mazedonien weiter nach Thalheim. Im Auffanglager in Salzburg stellte die Familie schließlich den Asylantrag.