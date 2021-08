US-Abzug: Bidens Rede voller Wahrheitsbeugungen

Der überhastete Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan und die Rückkehr der Taliban an die Macht am Hindukusch hätten nicht zwingend das bestimmende Thema von Joe Bidens Präsidentschaft sein müssen. Dank seiner Rede im Weißen Haus - Biden erklärte den Rückzug - weiß nun die Welt, dass auch für ihn „America first“ („Amerika an erster Stelle“) gilt. Die Rede steckte voller Wahrheitsbeugungen.