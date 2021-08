Luftwaffe ermittelt nach tödlichem Chaos um US-Jet

Deutschland konnte bislang mehr als 260 Menschen ausfliegen

Während die Crew der US-Maschine für ihre wagemutige Aktion in der Presse und auf sozialen Plattformen gefeiert wurde, geriet die deutsche Bundeswehr massiv unter Beschuss. Beim ersten Evakuierungseinsatz konnte deren Airbus A440M nur sieben Menschen an Bord nehmen, obwohl sie für Hunderte Menschen Platz gehabt hätte. Das sei der „chaotischen“ Lage am Rollfeld geschuldet gewesen. Inzwischen habe die Bundeswehr allerdings mehr als 260 Menschen retten können, berichtete die Zeitung „Bild“ am Mittwoch. Es würden weiterhin Botschaftsmitarbeiter und Ortskräfte nach Usbekistan ausgeflogen werden. Die USA konnten sogar schon mehr als 3200 Menschen in Sicherheit bringen, ließ eine Quelle aus dem Weißen Haus wissen.