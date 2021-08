Israel: Grüner Pass für fast alle Lebensbereiche

Neben der Verpflichtung zum Grünen Pass gelten für Events zusätzlich zahlenmäßige Beschränkungen: In Sälen dürfen maximal 400 Personen zusammenkommen, draußen 500. Private Zusammenkünfte werden in geschlossenen Räumen auf 50 und im Freien auf 100 Besucher begrenzt. Massenveranstaltungen ohne Sitzgelegenheit in geschlossenen Räumen dürfen von bis zu 1000 Menschen besucht werden, im Freien von bis zu 5000. Ein Veranstaltungsort darf nur zu 75 Prozent belegt werden.