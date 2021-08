Israel: Impfen rund um die Uhr - auch am Shabbat

453 Patienten in kritischem Zustand

Am Donnerstag waren in Israel 6102 neue Corona-Infektionen registriert worden, 453 Patienten in den Krankenhäusern befanden sich in einem kritischen Zustand. Das sind die höchsten Zahlen seit März. Deutschland stuft Israel ab Sonntag als Hochrisikogebiet ein, wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte.