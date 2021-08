Sexy Promi-Trend: Kleider im „Wet-Look“

Stücke werden in Handarbeit gefertigt

Nicht nur Bella Hadid outete sich als Fan von Di Petsa, sondern auch ihre Schwester Gigi. Diese hüllte ihren Babybauch kurz vor der Geburt in eines der Kleider der Designerin. Auch Kylie Jenner oder Megan Fox trugen schon die auffälligen Modelle, die in rund acht Wochen in Handarbeit in Petsas Atelier hergestellt werden. „Jedes Kleid ist für jeden Kunden und dessen Körperform maßgeschneidert. Das heißt, keiner der ,Wet-Looks‘ gleicht dem anderen.“