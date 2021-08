Polnische Regierung nimmt Justizreform doch zurück

Polen macht einen Teil seiner Justizreform rückgängig und lenkt damit im Streit mit der Europäischen Union, die andernfalls mit Geldstrafen und dem Verlust von EU-Finanzhilfen gedroht hatte, ein. Die Disziplinarkammer für Richter werde in ihrer jetzigen Form aufgelöst, kündigte die Regierung in Warschau am Dienstag an.