Justizreform in Polen ist europarechtswidrig

Der Europäische Gerichtshof hat die umstrittene polnische Justizreform für europarechtswidrig erklärt. Die Bestimmungen des polnischen Rechts zur Senkung des Ruhestandsalters der Richter am Obersten Gericht von 70 auf 65 Jahre verstießen gegen EU-Recht, teilte der EuGH am Montag mit. Die EU-Kommission hatte die rechtskonservative Regierung in Warschau wegen der im Vorjahr beschlossenen Reform, die Teil eines größeren Gesetzespaketes ist, verklagt.