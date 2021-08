Prinzessin Sofia strahlend schön bei Julians Taufe

Am Wochenende wurde Prinz Julian, jüngster Sohn von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia, in Schloss Drottningholm in Schweden getauft. An diesem Nachmittag waren aber nicht nur die Blicke auf den kleinen Täufling gerichtet, der den Trubel um seine Person ganz entspannt in den Armen seiner Mama hinnahm, sondern vor allem auf die 36-jährige Ehefrau von Carl Philip. Denn Prinzessin Sofia legte einen wahrlich filmreifen Auftritt hin.