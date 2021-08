Erneut Rollstuhlfahrer von Berg gerettet

Zweiter Vorfall in einer Woche

Bereits am Samstag der Vorwoche hatte es einen ähnlichen Einsatz am Grünberg gegeben: Eine achtköpfige Gruppe - davon vier Personen mit elektrischen Rollstühlen und deren Betreuer - wollte zum Gasthof Hoisn gehen. Nach 3,5 Kilometern auf der Forststraße wurde der Untergrund so schlecht, dass die Gruppe umdrehte. Doch auch damals lösten bei allen Rollstühlen die Überhitzungssicherungen der E-Motoren aus.