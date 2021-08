Drei Polizisten retten Mann (27) aus Salzach

„Er wollte sich wegreißen“

„Der Mann war ansprechbar, wehrte sich aber massiv gegen die Rettungsmaßnahmen und wollte sich wegreißen“, hieß es am Sonntag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Salzburg. Der Inspektor ließ kurzzeitig von ihm ab, packte ihn am Handgelenk und beförderte ihn in Richtung Ufer. Der 27-Jährige versuchte polizeilichen Angaben zufolge aber weiterhin, sich durch Losreißen dem Griff des Polizisten zu entziehen und in Richtung Sohlstufe treiben zu lassen.