Historisch! Seikovits hat 1. NFL-Test absolviert

„Es war überwältigend, vor so vielen Fans in dieser überdachten Arena zu spielen, in der es irre laut wird“, schwärmte der 24-Jährige. „Ich konnte jetzt endlich mal das Tempo spüren, es war der erwartet schnelle Football. Und es war richtig gut, eine super erste Erfahrung! Ich konnte das, was ich tun musste, trocken runterexekutieren. Jetzt gehts zurück ans Drawing Board, in die Video-Analyse, muss ich sehen, was ich besser machen kann. Dann wartet nächste Woche das noch wichtigere zweite Spiel.“ Dann geht‘s nämlich gegen den heurigen NFL-Finalisten, gegen die Kansas City Chiefs.