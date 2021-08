Großbritannien will nun 16- und 17-Jährige impfen

In Großbritannien sollen jetzt 16- und 17-Jährige gegen das Coronavirus geimpft werden. „Ich habe die Expertenempfehlung angenommen und den Gesundheitsdienst gebeten, sich so schnell wie möglich auf die Impfungen vorzubereiten“, sagte Gesundheitsminister Sajid Javid am Mittwoch. Seine Entscheidung gilt aber nur für England. Schottland, Wales und Nordirland entscheiden selbst über ihre Impfprogramme, richten sich aber auch nach der Impfkommission.