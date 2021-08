Österreicher-Trio ruft Jagd auf Bayern aus

Die Statistik macht den Gladbachern vorm heutigen Hit in mehrerer Hinsicht Mut: Denn gegen die „Fohlen“ kassierten die Bayern in den letzten zehn Jahren so viele Niederlagen (acht) und Gegentore (28) wie gegen kein anderes Team. „Dieses Spiel dient für uns gleich einmal als Standortbestimmung“, betont Gladbach-Trainer Adi Hütter, der als Frankfurt-Coach die letzten beiden Heimspiele gegen die Bayern gewonnen hatte.