Hier sind Schultaschen und Co. besonders günstig

Dass der Bedarf an Sozialmärkten groß ist, zeigte sich bereits in der Pandemie. Zu Schulbeginn Anfang September wird ein Ansturm erwartet. „Wir geben den Familien eine finanzielle Entlastung und verhindern, dass die Kinder ausgegrenzt werden, weil sie keine neuen Schulutensilien haben“, erklärt Susanne Schönmayr vom SOS-Kinderdorf, Betreiber des SOS Ballon in der Schönbrunner Straße 75. Schultaschen kosten hier um die zehn Euro, Füllfedern nur drei Euro. Und zwar für Eltern, deren Einkommen 1200 Euro netto nicht übersteigt. Die Waren sind neu, gespendet von Libro oder Privatpersonen.