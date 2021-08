Waldbrände toben: Italien ruft nun die EU zu Hilfe

Italien kämpft weiterhin damit, die massiven Waldbrände im Zentrum und Süden in den Griff zu bekommen. Da allerdings bereits alle Canadair-Flugzeuge des italienischen Zivilschutzes bei den Löscharbeiten im Einsatz sind, bat man nun um die Hilfe anderer EU-Länder, wie die Regierung in Rom am Sonntagabend bekannt gab. Auch in weiteren Urlaubsregionen am Mittelmeer ist die Lage weiter brisant - in der Türkei mussten etwa mehrere Dörfer evakuiert werden.