Gluthitze in Europa sorgt weiter für Feuerinferno

Griechenland, Italien und die Türkei werden seit Tagen von verheerenden Waldbränden heimgesucht. Nach einem Wochenende mit um die 44 Grad steigen die Temperaturen in Griechenland von Tag zu Tag weiter, in der Türkei hat es bereits mehrere Tage über 40 Grad. Entspannung ist vorerst keine in Sicht, die Gluthitze soll andauern. Einsatzkräfte kämpfen rund um das Mittelmeer verzweifelt und oft am Ende ihrer Kräfte gegen kleinere und größere Waldbrände an.