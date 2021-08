Zwei Österreicher helfen Hunden in ganz Europa

Unendlich viel zu tun

„Fluffys“ Geschichte ist nur ein Einzelschicksal. Wieviele Hunde in den Heimen ein trauriges und verängstiges Dasein führen, kann nur vage vermutet werden. Sarah Fink und ihr Mann möchten hier so viel wie möglich bewirken und sie planen schon ihre nächste „Trainingstour“ - wahrscheinlich in ein spanisches Tierheim, wo sie wieder ehrenamtlich mit den Hunden arbeiten und die Helfer vor Ort im richtigen Umgang mit Problemhunden schulen.