Wer braucht noch den Reitsport?

Mancher Reiter sollte lieber Fahrradfahren

Was nämlich offenbar so mancher Reiter offensichtlich vergisst, wenn eine Olympia-Medaille winkt: Pferde sind keine Sportgeräte. Wenn man einen Reitsport professionell ausüben möchte, muss eben auch damit umgehen können, wenn das Pferd, mit dem man arbeitet, einmal nicht so will, wie gewünscht. Das haben Lebewesen nämlich so an sich. Wer das nicht kann, sollte lieber auf ein Fahrrad steigen. Die sind einfacher zu handhaben.