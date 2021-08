Beach-EM: Bei Medaille wartet Einladung zum Essen

Seit U19 erfolgreich

Zumal Schützenhöfer und Plesiutschnig auch das nötige Vertrauen in ihre Stärken mitbringen. „Mit einer sehr guten Leistung können wir gegen jedes Team gewinnen“, wissen die beiden 27-Jährigen, die schon vor zehn Jahren gemeinsam Top-Erfolge „servierten“: Da eroberten sie bei der U20-EM 2011 in Tel Aviv (Isr) Gold und bei der U19-WM in Umag (Kro) Silber. Dann folgte zwei Jahre später am selben Ort noch Bronze bei der U21-EM.