Fan-Rückkehr! Vorfreude auf Beachvolley-EM in Wien

Mit der EM in Wien erhalten die österreichischen Beach-Volleyball-Asse unmittelbar nach den verpassten Olympischen Spielen die Chance, sich vor Heimpublikum in Szene zu setzen. Anders als zuletzt 2019 findet das von Hannes Jagerhofer inszenierte Turnier nicht auf der Donauinsel, sondern Pandemie-bedingt in etwas abgespeckter Form am Heumarkt statt. Die rot-weiß-roten Teams sind Außenseiter, besonders im Blickpunkt steht der letzte Auftritt von Clemens Doppler/Alexander Horst.