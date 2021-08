Tirol: Wilderei „aus purer Lust am Töten“

Tiere mit Scheinwerfer geblendet

Am Wochenende hat möglicherweise derselbe Täter wieder erbarmungslos zugeschlagen. Erneut war eine Rehgeiß das Opfer. „Diesmal war der Treffer tödlich“, sagt der Fachmann. Wieder wurde das Tier einfach liegen gelassen, Passanten fanden es tags darauf fünf Meter neben einer Straße in Terfens Schlöglsbach. Der Jäger hat Anzeige bei der Polizei erstattet, macht sich aber nicht viel Hoffnung: Es sei fast unmöglich, derartige Schützen zu erwischen, die in der Dämmerung beziehungsweise in der Nacht tätig werden und mit Scheinwerfern Wildtiere blenden: „Dann wird vom Auto aus auf alles geschossen, was neben der Straße stehen bleibt.“