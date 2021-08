Brite verliert Finger nach Spinnenbiss auf Ibiza

„Die Ärzte meinten, sie hätten nie zuvor so etwas gesehen"

In einem Gesundheitszentrum auf der Insel bekam er schließlich eine Injektion, die jedoch nicht den erhofften Effekt brachte, also war seine nächste Station das Can Misses Krankenhaus in Ibiza Stadt. „Ich geriet in Panik, weil meine Hand sich immer mehr lila verfärbte und auch die Ärzte meinten, sie hätten nie zuvor so etwas gesehen", so der junge Mann weiter.