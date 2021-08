„Gratis weiterhin Impfen ja, Testen soll kosten“

Es sind Zahlen, die einem als Steuerzahler die Grausbirnen aufsteigen lassen. Bisher wurden in Oberösterreich, wie berichtet, 8,8 Millionen kostenlose Corona-Tests in den Apotheken ausgegeben – doch nur knapp die Hälfte dieser Nasenbohrer-Kits wurde bisher auch benutzt. Test-Sets im Wert von 10 Millionen Euro liegen quasi „auf Halde“ in den heimischen Haushalten.