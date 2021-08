Impfpflicht: Cops in San Francisco wollen kündigen

In diesem Zusammenhang wies die Gewerkschaft auch darauf hin, dass es im Staat Kalifornien lockerere Corona-Regeln gibt. Tatsächlich hat San Francisco als erste große Stadt in den USA eine Impfpflicht für Bedienstete eingeführt. Vorbild ist da auch die Regierung in Washington D.C., die ja seit geraumer Zeit ihre Bundesangestellten zur Impfung drängt. All jene, die keinen Impfnachweis vorlegen können, müssen künftig stets eine Maske tragen und ein bis zwei Mal pro Woche auf eine Infektion getestet werden. Diese Option gibt es aber in San Francisco offenbar nicht.