Biden: Corona-Impfung ist ein „patriotischer Akt“

Bidens Impfziel verfehlt

Neben dem Unabhängigkeitstag wollte die US-Regierung an diesem Tag auch das von Biden erklärte Ziel, wonach am 4. Juli bereits 70 Prozent der Erwachsenen ihre erste Dosis erhalten haben sollen, feiern. Doch dies wurde knapp verfehlt - und das trotz zahlreicher Impfanreize und eines großen Vorrats an Impfstoffen. Bisher bekamen jedoch nur 67 Prozent, oder 173 Millionen Menschen, mindestens die erste Impfung, wie Daten der Gesundheitsbehörde CDC zeigten. Gut 58 Prozent aller Erwachsenen sind bereits vollständig geimpft.