Wohnungsbrand in der Villacher Innenstadt

Zu einem Brand in der Villacher Innenstadt mussten am Montag in den frühen Morgenstunden die Freiwillige Feuerwehr Perau und die Hauptfeuerwache Villach ausrücken. Im Bereich der Widmanngasse war es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand gekommen. Bei dem Brand wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer.