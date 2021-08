Pflegeskandal ist Fall für 2 Staatsanwaltschaften

Mit Medikamenten ruhiggestellt, der Entzug von Essen und Trinken, sexuelle Belästigung – so die Vorwürfe. Im Fall der Gräueltaten an Dementen von vier Pflegekräften des SeneCura Heimes in Sitzenberg-Reidling wurden nun die Chat-Protokolle ausgewertet. Und auch im Sozialzentrum in Kirchberg am Wechsel wird ermittelt.