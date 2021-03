Neue grausame Details zum Pflegeskandal in Tulln

Zur besseren Abstimmung ihrer Handlungen gründeten die vier eine eigene WhatsApp-Gruppe. Patientenanwalt Gerald Bachinger betont, dass SeneCura um rasche und umfangreiche Aufklärung bemüht sei. Eine interne Untersuchungskommission unter der Führung des ehemaligen Volksanwaltes und Pflegebereichsspezialisten Günther Kräuter wurde bereits eingesetzt, bei der Staatsanwaltschaft soll der Fall noch am Dienstag angezeigt und eine Sachverhaltsdarstellung übermittelt worden sein, erklären Bachinger und die Betreiber. Weiters will SeneCure den Fall an Volksanwaltschaft und Landesfachaufsicht melden.