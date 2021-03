Schwere Vorwürfe gegen Pflegeheim im Bezirk Tulln

Anzeige an Staatsanwaltschaft erfolgt

Der private Pflegeheimbetreiber bestätigt auf „Krone“-Anfrage, dass „Verdachtsmomenten über herabwürdigende Kommunikation gegenüber Bewohnern mit einer Untersuchungskommission nachgegangen werde“. Die Patientenanwaltschaft sei sofort informiert und die betroffenen Mitarbeiter freigestellt worden. Auf Basis interner Ermittlungen würde noch im Laufe des Dienstags eine Anzeige inklusive Sachverhaltsdarstellung an die zuständige Staatsanwaltschaft sowie Meldungen an die Volksanwaltschaft und die Fachaufsicht des Landes Niederösterreich erfolgen.