Pflege: Kritik an System in den Heimen

Betreiber SeneCura will Staatsanwaltschaft mit „maximaler Transparenz“ unterstützen

„Tief betroffen“ zeigt sich Pflegehim-Betreiber SeneCura über den Tatverdacht in Sitzenberg. Er löste die Dienstverhältnisse der beschuldigten Mitarbeiter unverzüglich auf. Erste Ergebnisse der eigens eingesetzten Untersuchungskommission wurden gestern an die Staatsanwaltschaft übermittelt, mit Betroffenen gesprochen, Angehörige direkt informiert. Details zu den Vorwürfen will SeneCura allerdings nicht kommentieren. Auch der Fall im Heim in Grafenwörth soll vorerst vor Ort geklärt werden.