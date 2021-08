Internationale Tops und Flops bei Olympia 2020

+ Debüt-Sieger II: Im Gewichtheben sorgten Fares Ibrahim Elbakh für Katar und Hidilyn Diaz für die Philippinen für das jeweils erste Olympia-Gold ihres Landes. Und auch Artem Dolgopyat ist in seinem Land wohl ein neuer Nationalheld, holte er doch im Turnen am Boden das erste Olympia-Gold für Israel. Im Dreisprung errang Hugues Fabrice Zango Bronze und sorgte für den ersten Eintrag von Burkina Faso in der Medaillenwertung in der Olympia-Geschichte. Handballer Johan Hansen ist der erste olympische Medaillengewinner von den Färöern. Die Färöer sind weitgehend autonom, gehören aber offiziell zum Königreich Dänemark. Trap-Schützin Alessandra Perilli holte mit Bronze die erste Olympia-Medaille für San Marino.