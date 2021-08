Sturm und Starkregen hielten Feuerwehren in Atem

Starkregen und teils heftiger Wind haben am Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag in Tirol zahlreiche Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Im Kaiserwinkl im Tiroler Unterland stürzten Bäume auf eine viel befahrene Straße. Im Valsertal (Bezirk Innsbruck-Land) ging einmal mehr eine Mure ab. Einen Felssturz gab es im Pitztal - und in Fiss (Bezirk Landeck) ging ein Bach über und sorgte für eine Überschwemmung.