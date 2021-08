Warnstufe „Orange“: Starkregen in Tirol erwartet

Laut aktueller Niederschlagsprognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) werden am Sonntag in Teilen Tirols ergiebige Niederschläge erwartet. Der Schwerpunkt liege dabei im Raum Brenner bis zum Zillertal, berichtete das Land am Vormittag. Es erging ein Appell an die Bevölkerung, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.