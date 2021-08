Wie es mit dem Stich für Kinder aussieht

Was ist, wenn das Kind sich impfen lassen will, ein Elternteil aber dagegen ist? „Das könnte dazu führen, dass diesem Elternteil im Bereich der medizinischen Belange die Obsorge entzogen wird.“ Dann entscheide künftig in diesem Bereich nur der andere Elternteil. Völlig selbst entscheiden können mündige Minderjährige, also ab 14-Jährige.