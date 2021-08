Polizei überführt vier Flachgauer Jugendliche

Die vier 16-jährigen Teenager hatten am 18. April 2021 einen Sachschaden in Höhe von 950 Euro verursacht. Die ausgerissenen Schneestangen und Begrenzungspflöcke sowie das samt Betonsockel aus der Verankerung gerissene Ortsschild entsorgten sie nach der Tat in einem nahe gelegenen Wald.