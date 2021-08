59-Jähriger nach Schlag gestürzt und gestorben

In Buchs, direkt an der Grenze zu Vorarlberg, kam es in der Nacht auf Samstag zu einem tragischen Vorfall: Ein 59-jähriger Schweizer geriet mit einem 26-jährigen Nordmazedonier in Streit. Der 59-Jährige stürzte dabei und war nicht mehr ansprechbar. Auch eine Reanimation blieb erfolglos. Der Kontrahent des Mannes floh unterdessen vom Tatort.