Betrunken und nach Suchtmittel-Konsum am Steuer

Von Fahrbahn abgekommen

Ein 51-jähriger Feldkirchener war am Freitag gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Goggausee Straße (L80) aus Zammelsberg kommend in Richtung Feldkirchen unterwegs. In Steuerberg geriet der Lenker in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, touchierte danach einen Holzzaun sowie eine Hinweistafel und prallte in weiterer Folge gegen ein Brückengeländer, wo das Auto total beschädigt zum Stillstand kam.