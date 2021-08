Neuzugang aus Leipzig! Nagelsmann holt Psycho-Doc

Früher als geplant, beim Training am Freitag, nahm der Psycho-Doc seine Arbeit auf. Pelka stand meist am Rand, schaute bei den verschiedenen Übungen zu. Und machte sich immer wieder Notizen auf seinem Block. In den Pausen sprach er mit Nagelsmann, mit dem er schon in Leipzig zusammenarbeitete. Auch mit Routinier Thomas Müller unterhielt sich der Arzt.